Арум: Усик - замечательный боксер

Необходимо в супертяжелом весе объединить все титулы.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри должен провести поединки с обязательными претендентами по линиям WBC (Диллиан Уайт) и WBO (Александр Усик).

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“Я много раз говорил, что нам нужно объединить титулы в супертяжелом дивизионе. После этого победитель должен провести бой с Диллианом Уайтом, если тот не потеряет статус обязательного претендента.

Кроме того, у нас есть Александр Усик, который должен получить бой по линии WBO. Могу сказать, что Усик - замечательный боксер и отличный человек. Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит провести эти встречи“, - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.