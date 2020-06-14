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Арум: Усик - замечательный боксер

Комментариев: 2
Необходимо в супертяжелом весе объединить все титулы.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что победитель боя Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри должен провести поединки с обязательными претендентами по линиям WBC (Диллиан Уайт) и WBO (Александр Усик).

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“Я много раз говорил, что нам нужно объединить титулы в супертяжелом дивизионе. После этого победитель должен провести бой с Диллианом Уайтом, если тот не потеряет статус обязательного претендента.

Кроме того, у нас есть Александр Усик, который должен получить бой по линии WBO. Могу сказать, что Усик - замечательный боксер и отличный человек. Все должны сотрудничать между собой, чтобы найти выход из ситуации, который позволит провести эти встречи“, - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее сообщалось, что Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.

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Теги: Боб Арум, Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  14.06.2020, 17:17
Оценка:  0
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Pepsomen    14.06.2020, 17:05
Оценка:  -22
Pepsomen
Усик-не просто замечательный Боксёр.Он Человек Настоящий.А ещё он приколист отменный.Загоняет в стойло наших бандерложьих хyecocoв-псевдопатриотов очень классно!Респект,Александр!Так держать!))))))))))))))
АК-74  (аноним)  14.06.2020, 16:18
Оценка:  +2
АК-74
Усуся-чмо еб аное прокацапское))). Пускай сидит на печи и жует калачи))). Не положено ему своим московитским рылом лезть в чемпионы.
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