Арум рассказал, сколько зрителей могут пустить на бой Ломаченко - Лопес в сентябре

Глава проумерской компании Top Rank поделился мыслями об организации важного поединка в легком весе.

Известный промоутер Боб Арум высказался по поводу возможной организации боя между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом в сентябре.

“Мы верим, что бой Ломаченко - Лопес можно будет провести в сентябре. Мы в это верим, но пока не делаем. Мы предполагаем, что в сентябре будем на втором этапе, который позволит нам провести поединок со зрителями.

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Мы сможем, вероятно, провести бой на Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, которая вмещает 15 тысяч людей. Правда, нам позволят пустить где-то 2,5 тысячи или 3 тысячи зрителей. Цены на билеты будут действительно высокими, всех накормим, дадим бесплатные напитки.

Мы сделаем настоящее шоу и обеспечим показ боя на pay-per-view. Мы уже обсуждали это с ESPN, и я думаю, что они в деле“, - сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, когда Василий Ломаченко сможет прилететь в США.