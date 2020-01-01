Переключиться на мобильную версию

Стало известно, сколько Фьюри и Джошуа смогут заработать за совместный бой

Комментариев: 0
Боксеры получат огромные деньги.
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри
Getty Images

Накануне стало известно, что команды Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.

Читай также: Фьюри: Сначала побью Уайлдера, а затем уничтожу Джошуа

По информации The Times, британцы смогут заработать за первый бой по 100 миллионов фунтов (125 миллионов долларов), который ориентировочно состоится летом.

По договоренности сторон, призовой фонд первого поединка будет разделен в соотношении 50 на 50. Второй - 60 на 40 в пользу победителя первого боя.

Ранее сообщалось, что Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь