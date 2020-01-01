Стало известно, сколько Фьюри и Джошуа смогут заработать за совместный бой

Боксеры получат огромные деньги.

Накануне стало известно, что команды Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри договорились о проведении двух поединков в 2021 году.

Читай также: Фьюри: Сначала побью Уайлдера, а затем уничтожу Джошуа

По информации The Times, британцы смогут заработать за первый бой по 100 миллионов фунтов (125 миллионов долларов), который ориентировочно состоится летом.

По договоренности сторон, призовой фонд первого поединка будет разделен в соотношении 50 на 50. Второй - 60 на 40 в пользу победителя первого боя.

Ранее сообщалось, что Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.