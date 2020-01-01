Лопес - о бое с Ломаченко: Нам нужна толпа

Поединок боксеров не может состояться при пустых трибунах.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес рассказал, что поединок против Василия Ломаченко состоится только при зрителях.

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“У меня состоялся разговор о поединке против Ломаченко с Бобом Арумом. Мы хотим устроить этот бой ради болельщиков. Он состоится в присутствии большой толпы, а не на пустой арене. Фанаты заслуживают такого поединка.

Нам необходимо сохранять положительный настрой. Мы обсуждаем сентябрь или октябрь. Этому поединку нужна толпа. Он не может состояться при пустых трибунах. Это один из тех боев, которые устраивают ради фанатов. Боб это понимает, он согласен. Поединок должен пройти со зрителями.

Если это невозможно, может быть, есть компромисс. Сложно что-то предсказывать, ведь ситуация постоянно меняется“, - приводит слова Лопеса Ringtv.

Ранее Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес.