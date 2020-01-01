Фьюри включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов мира
"Цыганский король" составил свой рейтинг лучших боксеров.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) составил топ-5 лучших боксеров супертяжелого веса, об этом сообщает talkSPORT.
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На первую позицию британец поставил сам себя, ведь считает, что он лучший боксер в истории. Второе место Фьюри отдал Деонтею Уайлдеру. Тройку лидеров замкнул соотечественник - Энтони Джошуа.
Отметим, что на четвертое место “Цыганский король“ поставил украинского боксера Александра Усика. Пятую позицию Фьюри отдал Диллиану Уайту.
Топ-5 лучших супертяжелого веса по мнению Фьюри:
1) Тайсон Фьюри
2) Деонтей Уайлдер
3) Энтони Джошуа
4) Александр Усик
5) Диллиан Уайт
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