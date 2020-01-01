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Фьюри включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов мира

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"Цыганский король" составил свой рейтинг лучших боксеров.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) составил топ-5 лучших боксеров супертяжелого веса, об этом сообщает talkSPORT.

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На первую позицию британец поставил сам себя, ведь считает, что он лучший боксер в истории. Второе место Фьюри отдал Деонтею Уайлдеру. Тройку лидеров замкнул соотечественник - Энтони Джошуа.

Отметим, что на четвертое место “Цыганский король“ поставил украинского боксера Александра Усика. Пятую позицию Фьюри отдал Диллиану Уайту.

Топ-5 лучших супертяжелого веса по мнению Фьюри:

1) Тайсон Фьюри

2) Деонтей Уайлдер

3) Энтони Джошуа

4) Александр Усик

5) Диллиан Уайт

Ранее Мейвезер назвал топ-5 лучших боксеров в истории.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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