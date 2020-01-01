Фьюри: Мне плевать на боксерские организации

"Цыганский король" намерен проводить топовые поединки.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что не будет выполнять требования WBC.

“Я намерен участвовать в крупнейших боях. Это касается моего поединка с Уайлдером и дилогия с Джошуа.

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Диллиан Уайт хочет получить крупный чек за бой со мной. Кубрат Пулев тоже смотрит на этот гонорар. Бои со всеми этими претендентами не продать, особенно в США. Я нацелен на колоссальные бои. У меня осталось несколько поединков, и я хочу, чтобы они были как можно крупнее.

Боксерские организации никому не будут диктовать условия, ведь никто и никогда не указывал чемпиону. Мне плевать на этих посредственных бойцов, мне нужны крупнейшие бои.

Я горд быть чемпионом WBC, но, в конце концов, я линейный чемпион мира в супертяжелом весе, а это важнее всего. Пояса - просто куски кожи с металлическими побрякушками на них. Для меня они ничего не значат“, - заявил Фьюри в интервью для Mirror.

Ранее сообщалось, что Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри.