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Фьюри: Я - лучший ударник, чем Джошуа

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Британец считает, что соперникам нужно с ним считаться.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что у него более сильный удар, чем у соотечественника Энтони Джошуа.

"Я перешел в профи в 19-летнем возрасте, а Джошуа - когда ему было где-то 25. Я изучал бокс, будучи еще ребенком. Если бы я пришел в таком же возрасте, как и Энтони, то нокаутировал бы каждого, с кем боксировал на раннем этапе карьеры.

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Я никогда не был стоячим бойцом, который сильно пробивает, я - скользкий боксер. Я сумел нокаутировать сильнейшего панчера в истории. А Руис, который не самый сильный панчер, сумел нокаутировать Джошуа. Так что я, точно, лучший ударник, чем Энтони.

Некоторые боксеры, которые спарринговали и со мной, и с ним, подтверждали, что у меня удар сильнее. Но дело даже не в том, кто сильнее бьет, а в опыте. Я - непобежденный боксер с 12-летние карьерой, со мной нужно считаться", - цитирует Фьюри Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух поединков.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри
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