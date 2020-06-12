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Усик встретится с победителем поединка Джошуа - Фьюри

Комментариев: 2
Фьюри и Джошуа подписали контракт на два боя.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 KO) и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) подписали контракт на два боя. Эту информацию подтвердил президент WBO Франциско Валькарсель.

Функционер также отметил, что победитель этого противостояния должен будет провести бой претендентом на титул украинцем Александром Усиком.

"Я хочу увидеть объединительный чемпиона WBO Энтони Джошуа с бывшим обладателем титула WBO и нынешним владельцем пояса WBC Тайсоном Фьюри, чтобы у нас был один чемпион в дивизионе.

Но следующим соперником победителя должен стать наш обязательный претендент на титул WBO", - цитирует Валькарселя ESPN.

Напомним, как бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Усик стал обязательным претендентом на пояс по версии WBO, когда перешел в хэвивейт.

Ранее сообщалось, что команда Усика будет настаивать на поединке украинца с Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Александр Усик
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  12.06.2020, 20:25
Оценка:  +1
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
АК-74  (аноним)  12.06.2020, 20:10
Оценка:  +1
АК-74
Оттягивают выступление этого Усюсюни, как могут. Все понимают, что бой с ним никому не интересен((((.
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