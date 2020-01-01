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Джошуа может провести поединок в ноябре

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Соперником чемпиона мира будет Кубрат Пулев.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который работает с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа, рассказал, когда может состояться поединок его клиента.

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“Мы рассматриваем вариант устроить бой Джошуа - Пулев в ноябре. Сейчас мы ведем переговоры об этом. Поединок с Пулевым точно будет следующим, потому что это - обязательная защита титула IBF“, - цитирует Хирна Sky Sports.

Также промоутер рассказал о других крупных поединках, которые планируются в ближайшее время.

“Нам известно, что команда Деонтея Уайлдера работает над поединком с Тайсоном Фьюри. А еще я надеюсь, что в августе мы проведем бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным на территории нашего главного офиса“, - добавил Эдди.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боев.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев
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