Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес

Промоутер украинца хочет провести ивент с небольшим количеством зрителей.

Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг боя между чемпионом WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

“Я смогу организовать этот поединок не раньше сентября. Наши планы не поменялись - мы до сих пор хотим устроить бой Ломаченко с Лопесом. Надеюсь, губернатор штата Невада даст добро на проведение боксерских ивентов с небольшим количеством зрителей.

Мы очень хотим, чтобы коронавирус нас больше не беспокоил. Если эта болезнь уйдет, мы сможем устраивать ивенты с небольшим количеством зрителей или вообще без ограничений. Но такой вариант возможен лишь в том случае, если мы сможем найти вакцину“, - цитирует Арума Boxing News 24.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.