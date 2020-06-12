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Арум рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес

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Промоутер украинца хочет провести ивент с небольшим количеством зрителей.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Boxing Scene

Промоутер Боб Арум прокомментировал ситуацию вокруг боя между чемпионом WBC Franchise, WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

“Я смогу организовать этот поединок не раньше сентября. Наши планы не поменялись - мы до сих пор хотим устроить бой Ломаченко с Лопесом. Надеюсь, губернатор штата Невада даст добро на проведение боксерских ивентов с небольшим количеством зрителей.

Мы очень хотим, чтобы коронавирус нас больше не беспокоил. Если эта болезнь уйдет, мы сможем устраивать ивенты с небольшим количеством зрителей или вообще без ограничений. Но такой вариант возможен лишь в том случае, если мы сможем найти вакцину“, - цитирует Арума Boxing News 24.

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Теги: бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  12.06.2020, 14:04
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русский
Лохмаченков засиделся с поясами Лопеса. Пернет только Вася после нокаута от досады, Лопес пояса заберет.
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