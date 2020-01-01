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Фьюри: Уайлдер - второй лучший супертяжеловес в мире

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Британец считает себя лучшим в этой весовой категории.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался об американце Деонтее Уайлдере.

“Уайлдер - второй в списке лучших супертяжеловесов в мире. Кто первый? Конечно же я. Верю, что он нокаутирует Энтони Джошуа и всех остальных супертяжеловесов.

Я - реалист, который боксировал в супертяжелом весе с самым устрашающим панчером в истории. После этого поединка я понял, что боксеры не должны никого недооценивать“, - приводит слова Фьюри Daily Star.

Ранее сообщалось, что Уайлдер получит крупную сумму, если откажется от боя с Фьюри.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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