Поединок Усик - Чисора может пройти на садовой площадке Matchroom Boxing

Бой между боксерами планируют провести летом.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что его подопечный Александр Усик и британец Дерек Чисора могут провести бой в саду штаб-квартиры промоушена Matchroom Boxing.

“Я не уверен, что Чисора подерется в ММА. Слушайте, может быть, бой Усик - Чисора состоится в саду Matchroom Boxing.

Это еще один поединок, где можно заработать несколько миллионов с входных билетов. На эти деньги мы сейчас рассчитывать не можем“, - заявил Хирн в интервью IFL TV.

Отметим, что Хирн планирует провести четыре шоу в саду Matchroom Boxing с июля по август.

Ранее сообщалось, что поединок Усик - Чисора может состояться за пределами США.