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Поединок Усик - Чисора может пройти на садовой площадке Matchroom Boxing

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Бой между боксерами планируют провести летом.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Промоутер Эдди Хирн заявил, что его подопечный Александр Усик и британец Дерек Чисора могут провести бой в саду штаб-квартиры промоушена Matchroom Boxing.

“Я не уверен, что Чисора подерется в ММА. Слушайте, может быть, бой Усик - Чисора состоится в саду Matchroom Boxing.

Это еще один поединок, где можно заработать несколько миллионов с входных билетов. На эти деньги мы сейчас рассчитывать не можем“, - заявил Хирн в интервью IFL TV.

Отметим, что Хирн планирует провести четыре шоу в саду Matchroom Boxing с июля по август.

Ранее сообщалось, что поединок Усик - Чисора может состояться за пределами США.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Дерек Чисора, Александр Усик
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  12.06.2020, 09:59
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петенька
Хирн таки насадит на свой член пуканчик Усика, без этого никак блядь, иначе бою не бывать. Я же подберу хорошую смазку для анала для них. Представляю, как славно будут хлопать бедра Эдди об ягодицы Саши.
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