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Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca

Комментариев: 3
Боксер стал единственным представителем Украины в рейтинге.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко вошел в рейтинг топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии издания Marca.

Кличко-младший расположился на 98-м месте и стал единственным представителем Украины в списке.

Рейтинг возглавил 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Вторым стал ямайский легкоатлет Усэйн Болт, а тройку лучших замкнул Роджер Федерер.

Вашему вниманию топ-10 рейтинга:

1. Майкл Фелпс (плавание)
2. Усэйн Болт (бег)
3. Роджер Федерер (теннис)
4. Рафаэль Надаль (теннис)
5. Коби Брайант (баскетбол)
6. Тайгер Вудс (гольф)
7. Лионель Месси (футбол)
8. Льюис Хэмилтон (автогонки)
9. Валентино Росси (мотогонки)
10. Криштиану Роналду (футбол)

Ранее сообщалось, что братья Кличко - лучшие боксеры супертяжелого веса в XXI веке по версии Marca.

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Теги: бокс, спорт, рейтинг
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  11.06.2020, 19:45
Оценка:  0
pусский
Это потому, что хохло-еврей Клячко отдался в жопу редактору! Потому и Поветкин его не бил по настоящему - ему противно было драться с педиком!
гость  (аноним)  11.06.2020, 19:16
Оценка:  0
гость
БЛОГ МИКОЛИ РУШНИЦІ
СРАКИ У М0СК0ВИТІВ ПІДГОРАЮТЬ
https://www.youtube.com/watch?v= 4nTnAUjyQ1g
русский  (аноним)  11.06.2020, 19:00
Оценка:  0
русский
На фоне феерического рыгания боярышником и прошлогодним ольвье нашим славным Ковалевым эти рейтинги блекнут. Там еще витязь Поветкин Перуна выудил из Москвы реки, говорит, тот поможет ему поднять его вялый член))). Гы, гы, гы.
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