Владимир Кличко попал в топ-100 лучших спортсменов в XXI веке по версии Marca

Боксер стал единственным представителем Украины в рейтинге.

Легендарный супертяжеловес Владимир Кличко вошел в рейтинг топ-100 лучших спортсменов-мужчин XXI века по версии издания Marca.

Кличко-младший расположился на 98-м месте и стал единственным представителем Украины в списке.

Рейтинг возглавил 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Вторым стал ямайский легкоатлет Усэйн Болт, а тройку лучших замкнул Роджер Федерер.

Вашему вниманию топ-10 рейтинга:

1. Майкл Фелпс (плавание)

2. Усэйн Болт (бег)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Рафаэль Надаль (теннис)

5. Коби Брайант (баскетбол)

6. Тайгер Вудс (гольф)

7. Лионель Месси (футбол)

8. Льюис Хэмилтон (автогонки)

9. Валентино Росси (мотогонки)

10. Криштиану Роналду (футбол)

Ранее сообщалось, что братья Кличко - лучшие боксеры супертяжелого веса в XXI веке по версии Marca.