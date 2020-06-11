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Редкач: Мы еще увидим Гвоздика чемпионом мира

Комментариев: 4
Боксер считает, что Александр вернется в ринг.
Иван Редкач
Иван Редкач
BoxingScene

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, поделился мыслями о завершении карьеры Александра Гвоздика.

“Решение Саши где-то удивило, но его можно понять. Это его личное решение, это его жизнь, у него большая семья, супруга, трое детей. Поэтому ему намного виднее, как проживать свою жизнь“.

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Но я считаю, что несмотря на его последний проигрыш Артуру Бетербиеву, я его все же считаю самым сильным бойцом своего дивизиона. А то, что он проиграл Бетербиеву, на мой взгляд, это то, что были допущены определенные ошибки в тренировочном лагере, из которых Саша сделал все необходимые выводы и это сделало его, уверен, еще сильнее. 

Я считаю, что он талантливый и амбициозный спортсмен и он вернется, и проведет реванш с Бетербиевым, а результат этого поединка будет абсолютно иным. И мы еще увидим Сашу чемпионом мира“, - заявил Редкач в интервью Xsport.

Ранее Беленюк прокомментировал уход Гвоздика из профессионального бокса.

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Теги: Иван Редкач, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  11.06.2020, 15:07
Оценка:  0
гость
Потому_что 11.06.2020, 14:41 ты вообще бокс в глаза видел хоть раз? в Вовки стеклянный подбородок всегда был, но с выносливостью все хорошо! а гвоздик просто колорадское чмо!
гость  (аноним)  11.06.2020, 15:05
Оценка:  0
гость
гвоздик чемпион - по нырянию в бетон!
Потому_что    11.06.2020, 14:41
Оценка:  +2
Потому_что
Саша уже никогда не будет чемпионом, физика отсутствует, в 4 раунде уже начинает проседать, одним словом как Владимир Кличко, выносливости нет вообще.
русский  (аноним)  11.06.2020, 14:32
Оценка:  +1
русский
Я думаю, Гвоздь уже не вернется. Ловить там нечего. Отперделся.
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