Редкач: Мы еще увидим Гвоздика чемпионом мира

Боксер считает, что Александр вернется в ринг.

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, поделился мыслями о завершении карьеры Александра Гвоздика.

“Решение Саши где-то удивило, но его можно понять. Это его личное решение, это его жизнь, у него большая семья, супруга, трое детей. Поэтому ему намного виднее, как проживать свою жизнь“.

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Но я считаю, что несмотря на его последний проигрыш Артуру Бетербиеву, я его все же считаю самым сильным бойцом своего дивизиона. А то, что он проиграл Бетербиеву, на мой взгляд, это то, что были допущены определенные ошибки в тренировочном лагере, из которых Саша сделал все необходимые выводы и это сделало его, уверен, еще сильнее.

Я считаю, что он талантливый и амбициозный спортсмен и он вернется, и проведет реванш с Бетербиевым, а результат этого поединка будет абсолютно иным. И мы еще увидим Сашу чемпионом мира“, - заявил Редкач в интервью Xsport.

Ранее Беленюк прокомментировал уход Гвоздика из профессионального бокса.