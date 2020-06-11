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Красюк: Мы будем наставить на бое Усик - Джошуа

Комментариев: 2
Команда украинца будет защищать свою позицию.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Глава украинской промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что команда Александра Усика будет настаивать на бое с действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, Энтони Джошуа (23-1-0, 22 KO), если британец договориться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). 

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“Усик воспользовался своим статусом в первом тяжелом весе, чтобы получить звание обязательного претендента в супертяжелом.

Я, как его промоутер, должен убедиться, что ему позволят воспользоваться своим правом. Поэтому мы будем настаивать на титульном бое и защищать свою позицию“, - приводит слова менеджера BoxingScene.

Ранее промоутер Джошуа заявил, что Энтони и Фьюри удалось договориться о проведении двух поединков в следующем году.

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Теги: Александр Красюк, Александр Усик, бокс
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Комментариев (2)
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thebestdraw    11.06.2020, 10:33
Оценка:  +1
thebestdraw
для начала с борцом разберись, с которым зассал биться
АК-74  (аноним)  11.06.2020, 10:24
Оценка:  0
АК-74
Дык, милок, тому Усику еще Чисору нужно пройти (предполагаемая победа Усика вилами по воде писана), а не о титульных поединках думать. И что сможет противопоставить твой подопечный без удара, а Крысюк ?
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