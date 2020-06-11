Красюк: Мы будем наставить на бое Усик - Джошуа

Команда украинца будет защищать свою позицию.

Глава украинской промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что команда Александра Усика будет настаивать на бое с действующим чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, Энтони Джошуа (23-1-0, 22 KO), если британец договориться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO).

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“Усик воспользовался своим статусом в первом тяжелом весе, чтобы получить звание обязательного претендента в супертяжелом.

Я, как его промоутер, должен убедиться, что ему позволят воспользоваться своим правом. Поэтому мы будем настаивать на титульном бое и защищать свою позицию“, - приводит слова менеджера BoxingScene.

Ранее промоутер Джошуа заявил, что Энтони и Фьюри удалось договориться о проведении двух поединков в следующем году.