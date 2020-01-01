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Экс-менеджер Кличко: Подвиг братьев Кличко никогда не удастся повторить

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Братья добились огромного успеха.
Бернд Бенте
Бернд Бенте
Getty Images

Бывший менеджер братьев Кличко и исполнительный директор Klitschko Management Group Бернд Бенте рассказал о том, как начал совместное сотрудничество с украинскими боксерами.

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“В 1995 году в Берлине я впервые увидел Владимира в ринге, когда он выступал в аматорах. В 1996 году я лично встретился с братьямии. На один из боев их пригласил тогда Клаус Петр Коля. Первое впечатление о братьях? Что они очень высокие (смеется). У меня рост 190 см, но они произвели огромное впечатление.

Благодаря моей журналистской профессии у меня была возможность активно узнавать их. Когда они начали свободно говорить по-немецки, я приглашал братьев Кличко в роли экспертов на ТВ во время боксерских шоу в Германии или тех, которые я прокомментировал в США.

Братья Кличко увидели, что я хорошо работал с ними, и спросили меня, хочу ли я стать их менеджером. Мы работали вместе так пять лет, и после этого в 2007 году мы создали собственную компанию - Виталий, Владимир и я.

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В нашей компании я был главным. Это было время, когда мы организовывали большие поединки, десять раз на футбольном стадионе в Германии. Это было прекрасное время, полное успеха, которое продолжалось до 2017 года.

Братья Кличко стали популярными во всем мире и были отличным брендом. В 2008 году оба брата стали чемпионами в супертяжелом весе, а в 2011 году, после дуэли с Дэвидом Хэем, братья Кличко имели все титулы в супертяжелом весе в своей семье. Я думаю, что этот подвиг никогда не может повториться - два брата, которые имеют все титульные пояса в супертяжелом весе“, - приводит слова Бенте Wringu.net.

Отметим, что менеджер назвал ключевой момент карьеры Владимира.

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Теги: Бернд Бенте, бокс, Владимир Кличко, Виталий Кличко
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