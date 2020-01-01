Экс-менеджер Кличко назвал ключевой момент карьеры Владимира

Все изменило тренерское назначение.

Бывший менеджер братьев Кличко и исполнительный директор Klitschko Management Group Бернд Бенте назвал ключевой момент карьеры Владимира Кличко.

“Для карьеры Владимира ключевым моментом стало то, что он решил работать с Эмануэлем Стюардом в 2004 года. Я рекомендовал Стюарда Владимиру, ведь дружил с Эмануэлем. Я знаю его с конца восьмидесятых.

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Владимир после очередного поражения заявил, что ему нужны перемены. Он работал с Фрицем Здунеком, позже был Томми Брукс и немного он работал с Фредди Роучем. Я сказал Владимиру, что, по моему мнению, Эмануэль будет идеальным тренером для него.

Затем однажды мы сидели за обедом в Гамбурге и решили позвонить Эмануэлю. Я позвонил ему и сказал, что он должен встретиться с Владимиром Кличко. После встречи у них образовалось отличное сотрудничество. Команда мечты.

Владимир невероятно изменился при Эмануэле. Это был его самый важный шаг в карьер, самое верное его решение. Я уверен, что если бы Эмануэль был в углу Владимира во время боев с Фьюри или Джошуа, он не проиграл бы“, - приводит слова менеджера Wringu.net.

Ранее сообщалось, что Владимиру Кличко вернули чемпионские пояса, которые он уступил Фьюри.