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"Видимо были особые причины": Бивол - о завершении карьеры Гвоздика

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Украинец принял резкое решение.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) прокомментировал решение украинского бывшего чемпиона Александра Гвоздика завершить боксерскую карьеру.

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“Если честно немного удивлен, что он завершил карьеру, потому что Александр - боец высокого класса, который мог бы вполне еще получить шанс побоксировать за титул.

Что тут говорить, наверно были на то свои особые причины, видно, что человек всю жизнь в боксе, и не сказать по нему, что готов был в любой момент вот так бросить этот вид спорта.

Видимо были на то причины. Дай Бог ему успехов в его новых делах“, - приводит слова Бивола сайт промоутерской компании Мир Бокса.

Отметим, что Климас объяснил, почему Гвоздик ушел из спорта.

Ранее Бивол рассказал, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву.

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Теги: Дмитрий Бивол, Александр Гвоздик, бокс
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