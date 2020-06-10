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Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боев

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Первый поединок должен состояться летом 2021 года.
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа
Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн заявил, что обладатель титула чемпиона WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа и чемпион WBC Тайсон Фьюри договорились о проведение двух совместных поединках.

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“Мы должны еще многое обсудить, но уже сейчас мы выбираем даты и определяемся с финансовыми условиями. С нашей стороны все детали урегулированы, это же можно сказать о команде Фьюри.

Сейчас я смело могу заявить, что оба боксера согласились на два боя. Первый поединок может состояться летом 2021 года. Мы не подписали контракты, ведь остались несогласованные моменты“, - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее менеджер Фьюри рассказал о планах Тайсона на будущее.

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Теги: Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, бокс, Эдди Хирн
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  10.06.2020, 19:38
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АК-74
Там где то, может в подмосковье, бегает голодный Усик, заглядывая в руки местным, в поисках щей и водки))). Спрашивает Сашко, когда же его выпустят в ринг ???
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