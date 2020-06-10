"Неожиданно и печально": Беленюк - о завершении карьеры Гвоздика
Борец поддержал боксера.
Борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал решение украинского бывшего чемпиона Александра Гвоздика завершить боксерскую карьеру.
Спортсмен в Instgram поддержал боксера, выставив совместное фото.
“Неожиданно и печально... Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, чемп“, - написал Беленюк под фото.
Ранее Климас объяснил, почему Гвоздик ушел из спорта.
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Вся сущность мерзкого кацапа в одном выражении(((((.