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"Неожиданно и печально": Беленюк - о завершении карьеры Гвоздика

Комментариев: 3
Борец поддержал боксера.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
instagram.com/zhanbeleniuk/

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал решение украинского бывшего чемпиона Александра Гвоздика завершить боксерскую карьеру.

Спортсмен в Instgram поддержал боксера, выставив совместное фото.

“Неожиданно и печально... Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, чемп“, - написал Беленюк под фото.

Ранее Климас объяснил, почему Гвоздик ушел из спорта.

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Теги: Жан Беленюк, Александр Гвоздик, бокс
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Комментариев (3)
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АК-74  (аноним)  10.06.2020, 17:56
Оценка:  0
АК-74
pусский (аноним) 10.06.2020, 17:46Оценка: 0 Вот что Россия с хахлами делает, гы-гы-гы!
Вся сущность мерзкого кацапа в одном выражении(((((.
АК-74  (аноним)  10.06.2020, 17:52
Оценка:  0
АК-74
По иронии судьбы (не путать с одноименной кинолентой), катализатором завершения карьеры Гвоздика стал представитель ему (и не одному такому дураку, к сожалению) любимой страны-РФ, "братскага народа" и т. д. и т. п. русскомирский бред сивой кобылы...
pусский  (аноним)  10.06.2020, 17:46
Оценка:  0
pусский
Вот что Россия с хахлами делает, гы-гы-гы!
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