"Неожиданно и печально": Беленюк - о завершении карьеры Гвоздика

Борец поддержал боксера.

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк прокомментировал решение украинского бывшего чемпиона Александра Гвоздика завершить боксерскую карьеру.

Спортсмен в Instgram поддержал боксера, выставив совместное фото.

“Неожиданно и печально... Александр Гвоздик закончил свою спортивную карьеру! Удачи вне спорта, чемп“, - написал Беленюк под фото.

Ранее Климас объяснил, почему Гвоздик ушел из спорта.