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Атлас: Вернулся в бокс только ради Гвоздика

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Украинец завершил карьеру.
Александр Гвоздик и Тедди Атлас
Александр Гвоздик и Тедди Атлас
instagram.com/alex_gvozdyk/

Авторитетный тренер Тедди Атлас прокомментировал решение бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика завершить карьеру.

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“Я вообще не планировал возвращаться к тренерской работе. Аналогичная ситуация в свое время была перед началом моего сотрудничества с Тимоти Брэдли. Я решил работать с Гвоздиком только из-за того, каким он оказался человеком.

Александр - отличный боксер. Он бронзовый призер Олимпиады, чемпион мира. Я решил, что буду его тренировать. Мне удалось провести у него дома несколько дней. Пообщавшись с ним, я понял, какой он человек, отец, муж и мужчина“, - приводит слова Атласа ESPN.

Напомним, что на профессиональном ринге Гвоздик провел 18 поединков, в 17-ти из которых он одержал победы (14 нокаутом).

Ранее Климас объяснил, почему Гвоздик ушел из спорта.

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Теги: Тедди Атлас, Александр Гвоздик, бокс
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