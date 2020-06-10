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Мейвезер назвал топ-5 лучших боксеров в истории

Комментариев: 2
Американец поставил себя на первое место.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Легендарный американский боец Флойд Мейвезер составил пятерку лучших боксеров в истории.

На первую позицию Флойд поставил себя, рассказав о своей карьере в третьем лице.

“Ему удалось победить больше чемпионов мира, чем любой другой боец, да еще и за короткое время. У него самый высокий процент точных попаданий, а удары он пропускал реже других. Он был чемпионом мира 18 лет в пяти различных весовых категориях“, - отметил спортсмен.

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На втором месте оказался Роберто Дуран. Третью позицию в топе у Мейвезера занял, а Пернелл Уитакер стал четвертым.

На пятую позицию Флойд поставил легендарного Мухаммеда Али. 

“Али становился чемпионом только в одном дивизионе и по факту трижды проиграл Кену Нортону. Главная заслуга Мухаммеда - он отстаивал свои принципы в эпоху, когда афроамериканцы не защищали своих людей“, - приводит слова Флойда Mirror со ссылкой на ESPN.

Напомним, что Мейвезер за свою профессиональную карьеру провел 50 боев, в которых всегда выходил победителем. 

Ранее Флойд призвал Макгрегора вернуться в ринг.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.06.2020, 16:32
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гость
Чавес, естественно!
КирК  (аноним)  10.06.2020, 16:03
Оценка:  0
КирК
так кто на 3м месте? писальщики
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