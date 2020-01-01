Стивенсон прокомментировал победу над Карабальо

Американец отметил, что потряс своего соперника.

В главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе (штат Невада, США) чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон уверенно одолел Феликса Карабальо, отправив его в нокаут в 6-м раунде.

После боя американец рассказал о том, как сумел одержать победу в этом противостоянии.

"Я вышел для того, чтобы убрать его с ринга. В самом начале все мои удары попадали в цель, и я несколько раз его потряс. Он действительно пострадал.

Но потом я заметил, что не проходят удары в голову, и я стал бить по корпусу. Он очень открылся, и я поймал его прямо во время его удара", - цитирует Стивенсона ESPN.

Вашему вниманию также видео боя Стивенсон - Карабальо.