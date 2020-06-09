Переключиться на мобильную версию

Братья Кличко впервые встретились после начала пандемии коронавируса

Комментариев: 1
Экс-боксеры провели между собой соревнование по армрестлингу.
Виталий и Владимир Кличко
Виталий и Владимир Кличко
Getty Images

Легендарные братья Владимир и Виталий Кличко впервые встретились после начала пандемии коронавируса.

Читай также: "Какая хрупкая жизнь": Кличко рассказал о том, как изменился на карантине

Владимир из-за карантина и закрытия границ долгое время не мог вернуться в Украину, и находился за границей. Теперь же он смог прилететь в Киев, где встретился с Виталием.

"Наконец-то воссоединился с моим братом Виталием Кличко", - написал Владимир на своей страничке в Instagram.

На фото видно, что братья устроили себе соревнование по армрестлингу, однако неизвестно, кто из них одержал победу.

Ранее Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался драться против брата.

Поделись:
Теги: бокс, Владимир Кличко, Виталий Кличко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.06.2020, 12:08
Оценка:  0
гость
ВОВАН И ВИТЕК, ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь