Братья Кличко впервые встретились после начала пандемии коронавируса
Экс-боксеры провели между собой соревнование по армрестлингу.
Легендарные братья Владимир и Виталий Кличко впервые встретились после начала пандемии коронавируса.
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Владимир из-за карантина и закрытия границ долгое время не мог вернуться в Украину, и находился за границей. Теперь же он смог прилететь в Киев, где встретился с Виталием.
"Наконец-то воссоединился с моим братом Виталием Кличко", - написал Владимир на своей страничке в Instagram.
На фото видно, что братья устроили себе соревнование по армрестлингу, однако неизвестно, кто из них одержал победу.
Ранее Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался драться против брата.
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