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Шакур Стивенсон - Феликс Карабальо: полное видео боя

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Шакур Стивенсон отправил соперника в нокаут в шестом раунде поединка.

Стивенсон - Карабальо: видео боя
Стивенсон - Карабальо: видео боя
Getty Images

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялся первый вечер бокса промоутерской компании Top Rank после начала пандемии коронавируса.

В главном поединке вечера чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон уверенно одолел пуэрториканца Феликса Карабальо. Американец победил нокаутом в шестом раунде.

Вашему вниманию видео боя Стивенсон - Карабальо:

Отметим, что Стивенсон провел 14 боев на профессиональном ринге и во всех победил. Карабальо провел 17 боев, из которых 13 выиграл, 2 проиграл и в двух зафиксировали ничью.

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Теги: бокс, видео боя, Шакур Стивенсон, Top Rank
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  10.06.2020, 12:07
Оценка:  0
русский
Шакур Стивенсон-один из предполагаемых могильщиков Лохмаченкова. Поднимется в весе, уделаеТ лОХМАЧЕНКОВА.
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