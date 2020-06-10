Шакур Стивенсон - Феликс Карабальо: полное видео боя

Шакур Стивенсон отправил соперника в нокаут в шестом раунде поединка.

Стивенсон - Карабальо: видео боя Getty Images

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялся первый вечер бокса промоутерской компании Top Rank после начала пандемии коронавируса.

В главном поединке вечера чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон уверенно одолел пуэрториканца Феликса Карабальо. Американец победил нокаутом в шестом раунде.

Вашему вниманию видео боя Стивенсон - Карабальо:

Отметим, что Стивенсон провел 14 боев на профессиональном ринге и во всех победил. Карабальо провел 17 боев, из которых 13 выиграл, 2 проиграл и в двух зафиксировали ничью.