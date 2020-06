Деревянченко - Гвоздику: Желаю тебе быть успешнее после бокса

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО), выступающий в среднем весе, высказался по поводу решения Александра Гвоздика завершить карьеру.

"Спасибо тебе и удачи, мой друг. Желаю тебе быть даже лучше и успешнее после бокса", - написал Деревянченко на своей страничке в Twitter.

Thank you and good luck, my friend! 🤝 Wish you to be even better and more successful after pro-boxing! 🥊



👏 @AlexandrGvozdyk pic.twitter.com/Wnx7GRyEoR