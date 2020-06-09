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Деревянченко - Гвоздику: Желаю тебе быть успешнее после бокса

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Украинец прокомментировал завершение карьеры своего соотечественника.
Сергей Деревянченко и Александр Гвоздик
Сергей Деревянченко и Александр Гвоздик
instagram.com/alex_gvozdyk/

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО), выступающий в среднем весе, высказался по поводу решения Александра Гвоздика завершить карьеру.

"Спасибо тебе и удачи, мой друг. Желаю тебе быть даже лучше и успешнее после бокса", - написал Деревянченко на своей страничке в Twitter.

Ранее менеджер Эгис Климас объяснил решение Гвоздика.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик
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