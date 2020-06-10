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Климас объяснил, почему Гвоздик ушел из спорта

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По словам менеджера, украинец решил посвятить себя бизнесу.
Эгис Климас и Александр Гвоздик
Эгис Климас и Александр Гвоздик
instagram.com/klimasmanagement/

Известный промоутер Эгис Климас, который работал с полутяжем Александром Гвоздиком, объяснил, почему его клиент решил уйти из бокса.

“Он очень умный парень. Саша понял, что он не сможет уделять внимание одновременно боксу и бизнесу. Он из тех людей, кто на 100% отдается делу, и ему пришлось сделать выбор.

На самом деле, уйти из спорта ему мешал Бетербиев. Он надеялся получить с ним реванш. Может быть, если мы этого добьемся, Гвоздик передумает", - приводит слова Климаса ESPN.

Напомним, украинец провел 18 поединков на профессиональном ринге, одержав 17 побед (14 нокаутом). Единственное поражение - в последнем бою против Артура Бетербиева в октябре 2019 году, в котором он уступил чемпионский титул WBC.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман назвал сильные качества Александра Гвоздика.

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Теги: бокс, Эгис Климас, Александр Гвоздик
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русский  (аноним)  10.06.2020, 10:24
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Молодца. Он уже под столом валяется, вместе с дружком Ковалевым, бухие в хлам, рыгают прошлогодним оливье. Жизнь у ребят удалась.
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