Климас объяснил, почему Гвоздик ушел из спорта

По словам менеджера, украинец решил посвятить себя бизнесу.

Известный промоутер Эгис Климас, который работал с полутяжем Александром Гвоздиком, объяснил, почему его клиент решил уйти из бокса.

“Он очень умный парень. Саша понял, что он не сможет уделять внимание одновременно боксу и бизнесу. Он из тех людей, кто на 100% отдается делу, и ему пришлось сделать выбор.

На самом деле, уйти из спорта ему мешал Бетербиев. Он надеялся получить с ним реванш. Может быть, если мы этого добьемся, Гвоздик передумает", - приводит слова Климаса ESPN.

Напомним, украинец провел 18 поединков на профессиональном ринге, одержав 17 побед (14 нокаутом). Единственное поражение - в последнем бою против Артура Бетербиева в октябре 2019 году, в котором он уступил чемпионский титул WBC.

Ранее глава WBC Маурисио Сулейман назвал сильные качества Александра Гвоздика.