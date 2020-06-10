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Постол прибыл в США готовиться к чемпионскому бою

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Украинец надеется, что в этот раз поединок не отменят.
Виктор Постол
Виктор Постол
instagram.com/icemanpostol/

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) прилетел в Лос-Анджелес (США), где будет готовиться к поединку против обладателя титулов WBC и WBO Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО).

Поединок Постола и Рамиреса уже дважды отменяли из-за пандемии коронавируса - в феврале в Китае и в мае в США.

"Прилетел на подготовку. Надеюсь, в этот раз бой состоится. Как у нас говорят - Бог любит троицу", - написал Постол на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что бой Постол - Рамирес может состояться в августе.

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Теги: бокс, Виктор Постол, Хосе Рамирес
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