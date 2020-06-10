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Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо

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Чемпион мира одержал уверенную победу в поединке.
Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон
Getty Images

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса Top Rank, который стал первым боксерским событием в Америке после пандемии коронавируса.

В главном 10-раундовом поединке вечера чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон одержал уверенную победу над пуэрториканцем Феликсом Карабальо, отправив его в нокаут.

Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо
Шакур Стивенсон нокаутировал Феликса Карабальо
Getty Images

Американец владел инициативой с первых секунд встречи и активно прессинговал Карабальо, а в шестом раунде нанес два мощных хука по корпусу, после которых Феликс не смог продолжить бой.

Отметим, что в со-главном 6-раундовом бою вечера американский супертяжеловес Джаред Андерсон нокаутировал своего соотечественника Джонни Лэнгстона в третьем раунде.

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Теги: бокс, Шакур Стивенсон, Top Rank
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