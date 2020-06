Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся вечер бокса Top Rank, который стал первым боксерским событием в Америке после пандемии коронавируса.

В главном 10-раундовом поединке вечера чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Шакур Стивенсон одержал уверенную победу над пуэрториканцем Феликсом Карабальо, отправив его в нокаут.

Американец владел инициативой с первых секунд встречи и активно прессинговал Карабальо, а в шестом раунде нанес два мощных хука по корпусу, после которых Феликс не смог продолжить бой.

Shakur Stevenson just put down Felix Caraballo in the 6th round with a brutal punch to the solar plexus #StevensonCaraballo pic.twitter.com/SjbF86X4oh