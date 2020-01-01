Гвоздик принял решение уйти из бокса

Украинец неожиданно завершил карьеру в 33 года.

Известный украинский боксер Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), выступающий в полусредней весовой категории, принял решение завершить профессиональную карьеру.

О решении экс-чемпиона мира первым сообщил журналист ESPN Стив Ким на своей страничке в Twitter. Позже репортер привел комментарии Эгиса Климаса, Тедди Атласа и Боба Арума, которые работали с Гвоздиком и подтвердили его уход.

Читай также: Гвоздик: Хочется выиграть титул WBC и прийти к реваншу с Бетербиевым

По словам Климаса, 33-летний Гвоздик решил полностью посвятить себя бизнесу. От ухода его удерживал только возможный реванш с Артуром Бетербиевым, но в ближайшее время его не получится организовать, поэтому Александр решил повесить перчатки на гвоздь.

“Нам было приятно быть промоутерами Александра Гвоздика, который не только проявил себя как великий боец, но и является одним из самых умных боксеров, которых мы имели удовольствие продвигать.

Теперь он полон решимости продолжить деловую карьеру. Мы знаем, что он добьется успеха благодаря его способностям, характеру и настойчивости. Все в Top Rank желают ему удачи в его следующей карьере“, - цитирует Арума ESPN.

Отметим, что Гвоздик - бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в 17-ти из которых он одержал победы (14 нокаутом).

Напомним, Гвоздик был чемпионом мира по версии WBC, отобрав этот титул у Адониса Стивенсона.

В своем последнем бою, который состоялся 19 октября 2019 года, Александр проиграл чемпионский пояс Артуру Бетербиеву.