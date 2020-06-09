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Лопес: Ломаченко размером с мой бицепс

Комментариев: 3
Американец пошутил, что перейдет в тяжелую атлетику.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес, который сейчас весит 71 кг при лимите в своем дивизионе 61,2 кг, пошутил о своей нынешней форме.

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"Ну что я скажу - заканчиваю с боксом и ухожу в тяжелую атлетику. Слушайте, Ломаченко расмером с мой бицепс.

Да, по плану бой с Ломаченко в сентябре. Поединок будет в легком весе, но, честно говоря, сейчас я больше похож на супертяжа", - сказал Лопес в видео на YouTube-канале FightHype.com.

Ранее сообщалось, когда и где может состояться бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  09.06.2020, 13:50
Оценка:  0
pусский
И не мечтай, клон, пострадает попес Лопеса, а затем твой! Гы-гы-гы, бля, Россия всегда рулит в Украине и США!
русский  (аноним)  09.06.2020, 13:32
Оценка:  0
русский
Лопес накажет Ломаченка в разработанный нашими российскими попами пуканчик, аж дерьмо побежит по ногам.
гость  (аноним)  09.06.2020, 13:31
Оценка:  0
гость
Й..и...пи..сфа.....я ма...ма са....т..ни...са.
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