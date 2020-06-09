Лопес: Ломаченко размером с мой бицепс

Американец пошутил, что перейдет в тяжелую атлетику.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес, который сейчас весит 71 кг при лимите в своем дивизионе 61,2 кг, пошутил о своей нынешней форме.

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"Ну что я скажу - заканчиваю с боксом и ухожу в тяжелую атлетику. Слушайте, Ломаченко расмером с мой бицепс.

Да, по плану бой с Ломаченко в сентябре. Поединок будет в легком весе, но, честно говоря, сейчас я больше похож на супертяжа", - сказал Лопес в видео на YouTube-канале FightHype.com.

Ранее сообщалось, когда и где может состояться бой Ломаченко - Лопес.