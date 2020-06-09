Бивол рассказал, почему Гвоздик проиграл Бетербиеву

Боксер считает, что украинцу не хватило выносливости.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал поражение украинца Александра Гвоздика в противостоянии с россиянином Артуром Бетербиевым.

"Победа Бетербиева меня не сильно удивила. Артур очень хорошо подготовился и отлично выступил. В принципе, рассматривал Бетербиева в качестве фаворита. Уже ничему не удивляюсь - столько боев просмотрел, столько апсетов повидал. А здесь даже не апсет. Здесь просто кто-то кого-то должен был победить.

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Разочаровал ли Гвоздик? Нет. Он отличный боец, но мне кажется, что в данном случае он не подошел к бою в правильной психологической форме. Я заметил, что он был уставшим.

Во всех ранее виденных мною его боях он очень хорошо дышал и не уставал. А против Бетербиева его подвела выносливость. Подобный момент может быть связан с психологическим давлением. Нередко выносливость завязана на психологии", - цитирует Бивола Sportbox.

Также Бивол высказался по поводу возможного поединка с Гвоздиком.

"Бой с Гвоздиком? Это тоже возможный вариант. Он до сих пор является одним из сильнейших. Но хотелось бы выйти на ринг против человека, не проигрывавшего последние бои", - добавил Дмитрий.

Напомним, в октябре 2019 года Бетербиев одержал досрочную победу над Гвоздиком, отобрав у украинца титул WBC.

Ранее Александр Гвоздик признался, что хотел бы получить реванш с Артуром Бетербиевым.