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Тайсон почтил память погибшего в США афроамериканца

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Джордж Флойд погиб в результате действий полицейского во время задержания.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Легендарный американский боксер Майк Тайсон опубликовал на своей страничке в Instagram фото, на котором он стоит на одном колене.

Таким образом Тайсон решил почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в конце мая в результате действий полицейского во время задержания.

Напомним, сотрудник правопорядка более 5 минут прижимал коленом шею Флойда к земле. Медикам не удалось спасти юношу. После этого в США начались массовые протесты против расизма под лозунгом "Black Lives Matter" ("Черные жизни важны"), которые поддерживают во всем мире.

Ранее сообщалось, что экс-боксер Флойд Мейвезер оплатил похороны Джорджа Флойда.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Джордж Флойд, США, расизм
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