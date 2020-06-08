Тайсон почтил память погибшего в США афроамериканца

Джордж Флойд погиб в результате действий полицейского во время задержания.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон опубликовал на своей страничке в Instagram фото, на котором он стоит на одном колене.

Таким образом Тайсон решил почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в конце мая в результате действий полицейского во время задержания.

Напомним, сотрудник правопорядка более 5 минут прижимал коленом шею Флойда к земле. Медикам не удалось спасти юношу. После этого в США начались массовые протесты против расизма под лозунгом "Black Lives Matter" ("Черные жизни важны"), которые поддерживают во всем мире.

Ранее сообщалось, что экс-боксер Флойд Мейвезер оплатил похороны Джорджа Флойда.