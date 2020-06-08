Фьюри: Я величайший боец, который когда-либо жил на Земле

"Цыганский король" уверен в своем превосходстве.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что является лучшим боксером за всю историю.

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“Я рожден для этого спорта. Сейчас я провожу поединки на крупнейших мировых аренах и постоянно показываю отличные результаты.

За последнюю тысячу лет не было тяжа, который смог бы победить меня. Я величайший боец, который когда-либо жил на Земле“, - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Ранее “Цыганский король“ заявил, что намерен заключить крупнейшую сделку в истории бокса.