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Уоррен: Бой Фьюри - Уайт состоится, но сначала Тайсон подерется с Уайлдером и Джошуа

Комментариев: 1
Диллиан должен ждать.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном поединке его подопечного с обязательным претендентом Диллианом Уайтом.

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“Диллиан Уайт был откровенен в последнее время, призывая дать ему шанс провести поединок против Фьюри. К сожалению, ему просто придется подождать некоторое время.

Сейчас весь спорт приостановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому Фьюри ждет, Джошуа ждет, Уайлдер ждет, Пулев ждет. Все ждут.

Фьюри в конце концов доберется и до Уайта, но сначала это будет Уайлдер, а затем Джошуа“, - заявил Уоррен в интервью DailyStar.

Ранее сообщалось, что Фьюри отказался драться при пустых трибунах.

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Теги: Фрэнк Уоррен, Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  08.06.2020, 20:27
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АК-74
К тому времени много воды утечет. А на поле бранное выходить Уайту придется с Уайлдером))).
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