Уоррен: Бой Фьюри - Уайт состоится, но сначала Тайсон подерется с Уайлдером и Джошуа
Диллиан должен ждать.
Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном поединке его подопечного с обязательным претендентом Диллианом Уайтом.
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“Диллиан Уайт был откровенен в последнее время, призывая дать ему шанс провести поединок против Фьюри. К сожалению, ему просто придется подождать некоторое время.
Сейчас весь спорт приостановлен из-за пандемии коронавируса, поэтому Фьюри ждет, Джошуа ждет, Уайлдер ждет, Пулев ждет. Все ждут.
Фьюри в конце концов доберется и до Уайта, но сначала это будет Уайлдер, а затем Джошуа“, - заявил Уоррен в интервью DailyStar.
Ранее сообщалось, что Фьюри отказался драться при пустых трибунах.
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