Гарсия: Ломаченко - отличный боксер, но у него не самое лучшее резюме

Украинец не должен возглавлять авторитетный рейтинг.

Американский проспект Райан Гарсия поделился мнением о том, что Василий Ломаченко занимает первую позицию в рейтинге pound-for-pound.

“У Сауля Альвареса одно из лучших резюме в мире, и он давно не проигрывал в ринге. Он проиграл только Флойду Мейвезеру. Я не понимаю, почему он не на вершине pound-for-pound.

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Ломаченко - великолепный боец, у него нормальное резюме, но оно не величайшее в мире. Я не буду лгать. Ломаченко - отличный боксер, но у него не самое лучшее резюме. То же самое можно сказать о Теренсе Кроуфорде. У них не было боев, которые определили бы их карьеру.

По крайней мере Канело дрался с Геннадием Головкиным. Этот поединок был определяющим для его карьеры. Так почему бы не поставить Альвареса на первое место pound-for-pound? Я не понимаю этого, почему он не возглавляет этот рейтинг. Думаю, что сейчас Канело должен быть лидером pound-for-pound“, - приводит слова Гарсии boxingnews24.

Ранее стало известно, где и когда может состояться бой Ломаченко - Лопес.