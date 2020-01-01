Лопес: Моя следующая цель - Ломаченко

Боксер сомневается, что их поединок состоится.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес назвал свою главную цель на ближайшее будущее.

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Боксер намерен провести бой против украинца Василия Ломаченко, однако сомневается, что их поединок может состояться.

“Я верю, что...Хорошо, скажу так. Моя цель на следующий бой - Ломаченко. Вопрос заключается лишь в том, состоится ли наш бой. Это единственная загвоздка в организации нашего поединка“, - рассказал боксер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее стало известно, где и когда может состояться бой Ломаченко - Лопес.