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Лопес: Моя следующая цель - Ломаченко

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Боксер сомневается, что их поединок состоится.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес назвал свою главную цель на ближайшее будущее.

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Боксер намерен провести бой против украинца Василия Ломаченко, однако сомневается, что их поединок может состояться.

“Я верю, что...Хорошо, скажу так. Моя цель на следующий бой - Ломаченко. Вопрос заключается лишь в том, состоится ли наш бой. Это единственная загвоздка в организации нашего поединка“, - рассказал боксер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Ранее стало известно, где и когда может состояться бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: Теофимо Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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