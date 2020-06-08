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"Ты же клялся жизнью, что победишь меня": Мейвезер призвал Макгрегора вернуться

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Легендарный боксер готов устроить реванш.
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор
Getty Images

Легендарный американский боксер Флойд Мейвзезр прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру.

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“Если я не ошибаюсь, разве не ты клялся жизнью Майку Тайсону, что можешь победить меня, если мы подеремся во второй раз? А теперь ты уходишь!

Я думал, ты хочешь победить самого лучшего. Ну, если ты решишь вернуться, я буду ждать, чтобы вновь тебя проучить“, - написал Мейвезер под фотом ирландца в Instagram.

Ранее Макгрегор рассказал, почему решил уйти из MMA.

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Теги: Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, ММА, бокс
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АК-74  (аноним)  08.06.2020, 15:42
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