"Ты же клялся жизнью, что победишь меня": Мейвезер призвал Макгрегора вернуться

Легендарный боксер готов устроить реванш.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвзезр прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру.

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“Если я не ошибаюсь, разве не ты клялся жизнью Майку Тайсону, что можешь победить меня, если мы подеремся во второй раз? А теперь ты уходишь!

Я думал, ты хочешь победить самого лучшего. Ну, если ты решишь вернуться, я буду ждать, чтобы вновь тебя проучить“, - написал Мейвезер под фотом ирландца в Instagram.

Ранее Макгрегор рассказал, почему решил уйти из MMA.