Ломаченко: Лопес удерживает мой пояс - титул IBF
Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Franchise Василий Ломаченко поделился своим мнением о предстоящем поединке против Теофимо Лопеса.
“Теофимо - хороший боксер, он действительно топовый боец. Он достаточно молод и голоден до побед, у него большая сила. Я хочу бой с ним, ведь он - чемпион мира, который удерживает мой пояс - титул IBF.
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Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу, но это не будет легкий бой. У него сложный стиль, гораздо проще атаковать боксеров, которые не отсиживаются в защите.
Победителем будет тот, у кого выше боксерский IQ. Я знаю, что мне нужно сделать для победы“, - приводит слова Ломаченко Sky Sports.
Ранее сообщалось, когда и где может состояться бой Ломаченко - Лопес.
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