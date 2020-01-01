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Ломаченко: Лопес удерживает мой пояс - титул IBF

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Украинец отметил, что его соперник - топовый боксер.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Franchise Василий Ломаченко поделился своим мнением о предстоящем поединке против Теофимо Лопеса.

“Теофимо - хороший боксер, он действительно топовый боец. Он достаточно молод и голоден до побед, у него большая сила. Я хочу бой с ним, ведь он - чемпион мира, который удерживает мой пояс - титул IBF.

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Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу, но это не будет легкий бой. У него сложный стиль, гораздо проще атаковать боксеров, которые не отсиживаются в защите.

Победителем будет тот, у кого выше боксерский IQ. Я знаю, что мне нужно сделать для победы“, - приводит слова Ломаченко Sky Sports.

Ранее сообщалось, когда и где может состояться бой Ломаченко - Лопес.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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