Чемпионский бой Постола запланировали на август

Поединок украинца против Хосе Рамиреса уже дважды переносили из-за пандемии коронавируса.

Украинец Виктор Постол может провести поединок уже в августе.

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Как сообщает BoxingNews 24, бой украинца против чемпиона мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресом могут провести в середине августа, однако на данный момент неизвестно, где именно он состоится.

Стоит отметить, что этот бой уже дважды переносили из-за пандемии коронавируса - первоначально его должны были провести 1 февраля в Китае, а потом - 9 мая во Фресно (США).