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Стало известно, где и когда может состояться бой Ломаченко - Лопес

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Промоутер Боб Арум рассчитывает провести поединок с ограниченным числом зрителей.
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Василий Ломаченко и Теофимо Лопес
Getty Images

Американсккий промоутер Боб Арум рассказал о том, когда и где может состояться бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBC Franchise, WBA и WBO Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

“Мы планируем устроить этот поединок в сентябре с ограниченным числом зрителей. Мы ведем переговоры с командой по американскому футболу Лас-Вегас Рэйдерс, у которй есть новая арена стоимостью 1,8 миллиарда долларов.

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Они предлагают провести бой на их стадионе в сентябре в присутствии где-то 10 тысяч зрителей. Сейчас мы все работаем над этим. Мы не можем говорить больше, пока у нас не будут разрешения от всех регулирующих органов“, - цитирует Арума Sky Sports.

Арена Allegiant Stadium - новый домашний стадион Лас-Вегас Рэйдерс
Арена Allegiant Stadium - новый домашний стадион Лас-Вегас Рэйдерс
Getty Images

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был пройти 30 мая, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Лопес отказались проводить промежуточные бои перед очным поединком.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес
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