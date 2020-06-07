Чисора стал участником акции в память о погибшем в США афроамериканце

Боксер вышел на улицу и поддержал акцию протеста против расизма.

Британский боксер Дерек Чисора, выступающий в супертяжелом весе, стал участником протестов в Великобритании, которые проводятся в память о погибшем в США афроамериканце Джордже Флойде.

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Чисора стал участником набирающей популярности во всем мире акции “Black lives matter“ (“Жизни черных важны“), и вместе с другими неравнодушными вышел на улицы Лондона.

“Мы стоим вместе“, - написал Чисора на своей страничке в Instagram.

Напомним, Джордж Флойд погиб в больнице после того, как во время задержания один из полицейских коленом прижимал его шею к земле более пяти минут. После этого в США стали проходить протесты граждан против расизма. Акции поддержки афроамериканцев теперь проходят по всему миру.

Ранее сообщалось, что экс-боксер Флойд Мейвезер оплатил похороны погибшего Джорджа Флойда.