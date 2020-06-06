Переключиться на мобильную версию

"Мы устали молчать": Уайлдер ярко высказался о массовых протестах в США

Комментариев: 2
Боксер обратился к белым людям.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Бывший обладатель пояса WBС в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о массовых протестах в США, которые начались после гибели афроамериканца при задержании полицейским.

Читай также: “Демократическая игра еб***тых разумов“: Редкач - о беспорядках в США

“Здесь дело не в том, что черные против белых. Сейчас каждый чернокожий выступает против расизма.

Складывается впечатления, что как будто до этих дней не было достаточно 400 лет рабства. Уже во чреве матерей мы учимся быть сильными. Линчевание, побои и пытки каленным железом, - все это было в прошлом, но сегодня им на смену пришли - тюрьма, изнасилования, убийства.

Читай также: Чемпион UFC: Белые люди боятся меня, потому что я черный

Как долго все это будет продолжаться? Будто бы все вдруг забыли Малкольма Икса и Мартина Лютера Кинга. Эрик Гарнер, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, - все эти люди погибли просто за то, чтобы быть собой!

Черные как меласса, черные словно ночь. Мы все едины, и сражаемся рука об руку. Мы бьемся за Ахмада Арбери и других погибших. Скажите, почему вы продолжаете убивать наших братьев и сестер?

Я не помню времен, когда кто-либо из нас сделал вам что-то плохое. Мы тяжело трудились и пытались заслужить равное к себе отношение. Вы же все злитесь на протесты и бунты? Мы всегда были терпеливы к вам. Но сейчас мы устали молчать“, - заявил Уайлдер в Twitter.

Ранее Джошуа высказался о массовых протестах.

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, бокс, массовые протесты, протесты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  06.06.2020, 15:14
Оценка:  +3
pусский
Дурак, что ли?! В Америке давно чёрный расизм, там каждая обезьяна, которая не заплатила за такси, насрала на тротуар, не приняли на работу за отсутствие квалификации, сразу начинает орать: "Это потому, что я чёрный, да?!", и потом буянит. Всех выслать на Аляску!
русский  (аноним)  06.06.2020, 15:10
Оценка:  -1
русский
Красавчик всех накажет в пуканчик. Приедет к нам в Россию, и начнет всех еб ать поголовно.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь