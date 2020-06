"Мы устали молчать": Уайлдер ярко высказался о массовых протестах в США

Бывший обладатель пояса WBС в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мнением о массовых протестах в США, которые начались после гибели афроамериканца при задержании полицейским.

“Здесь дело не в том, что черные против белых. Сейчас каждый чернокожий выступает против расизма.

Складывается впечатления, что как будто до этих дней не было достаточно 400 лет рабства. Уже во чреве матерей мы учимся быть сильными. Линчевание, побои и пытки каленным железом, - все это было в прошлом, но сегодня им на смену пришли - тюрьма, изнасилования, убийства.

Как долго все это будет продолжаться? Будто бы все вдруг забыли Малкольма Икса и Мартина Лютера Кинга. Эрик Гарнер, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин, - все эти люди погибли просто за то, чтобы быть собой!

Черные как меласса, черные словно ночь. Мы все едины, и сражаемся рука об руку. Мы бьемся за Ахмада Арбери и других погибших. Скажите, почему вы продолжаете убивать наших братьев и сестер?

Я не помню времен, когда кто-либо из нас сделал вам что-то плохое. Мы тяжело трудились и пытались заслужить равное к себе отношение. Вы же все злитесь на протесты и бунты? Мы всегда были терпеливы к вам. Но сейчас мы устали молчать“, - заявил Уайлдер в Twitter.

