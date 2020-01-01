Боксер намерен стать президентом в 2022-м году.

Чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо будет баллотироваться на пост президента Филиппин, об этом сообщил известный промоутер Боб Арум.

“Мне кажется, что маленький Мэнни Пакьяо будет первым бойцом, который станет президентом своей страны. Он снова заявил мне об этом.

У меня был с ним разговор по Zoom, и Мэнни сказал мне: “Боб, я собираюсь идти на выборы 2022 года. Когда я стану президентом, я хочу, чтобы ты присутствовал на моей инаугурации“, - приводит слова промоутера talkSPORT.

Напомним, что Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.