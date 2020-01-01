Тренер Берчельта: Мигель намерен победить Ломаченко

Боксер вместе с тренером постоянно следят за украинцем.

Тренер чемпиона WBC во втором полулегком весе Мигеля Берчельта (37-1, 33 KO) Альфредо Кабальеро заявил, что его подопечный готов провести бой против обладателя титулов WBO, WBA, WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

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“Мы постоянно обсуждаем возможный поединок против Ломаченко. В нашем поле зрения находятся отличные бойцы.

Мы следили за Василием и в полулегком, и во втором полулегком и в легком весе. Я считаю, если у Берчельта будет возможность подняться в дивизион Ломаченко, то мы с ним обязательно встретимся. Это был бы большой вызов.

Мигель держит Ломаченко в своем поле зрения. Василий - боксер, которого он хочет победить“, - приводит слова тренера Boxing Scene со ссылкой на ESPN Deportes.

Ранее стало известно, когда Ломаченко вернется в США.