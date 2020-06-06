"Бессмысленный бой": Арум - о поединке Фьюри - Уайт

Промоутер не хочет, чтобы Тайсон дрался с ним.

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум поделился мнением о бое его подопечного против Диллиана Уайта.

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“Я устал от того, что моих ведущих боксеров заставляют проводить бессмысленные бои против обязательных претендентов. Я не хочу оскорбить Уайта, но тот факт, что он является обязательным претендентом, ничего для меня не значит.

Если бы этот бой состоялся, то результат был таким же, как и в поединке Тайсона с Отто Валлином. Нет смысла в таких поединка. Промоутерам нужно найти общий язык, чтобы все проходило на высшем уровне. После этого мы позаботимся об обязательных претендентах“, - цитирует Арума Sky Sports.

Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет.

Отмети, что бой Уайт - Поветкин официально отменили.