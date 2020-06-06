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"Бессмысленный бой": Арум - о поединке Фьюри - Уайт

Комментариев: 2
Промоутер не хочет, чтобы Тайсон дрался с ним.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум поделился мнением о бое его подопечного против Диллиана Уайта.

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“Я устал от того, что моих ведущих боксеров заставляют проводить бессмысленные бои против обязательных претендентов. Я не хочу оскорбить Уайта, но тот факт, что он является обязательным претендентом, ничего для меня не значит.

Если бы этот бой состоялся, то результат был таким же, как и в поединке Тайсона с Отто Валлином. Нет смысла в таких поединка. Промоутерам нужно найти общий язык, чтобы все проходило на высшем уровне. После этого мы позаботимся об обязательных претендентах“, - цитирует Арума Sky Sports.

Напомним, что Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет. 

Отмети, что бой Уайт - Поветкин официально отменили.

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Теги: Боб Арум, бокс
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  06.06.2020, 11:12
Оценка:  0
pусский
Уайт будет нокаутирован Поветкиным!
русский  (аноним)  06.06.2020, 11:11
Оценка:  0
русский
Пускай Усика выпустит с Уайтом. После того, как Диллиан сделает инвалидом витязя Поветкина, приступит к Усику. Вырвет обоссаный член Саши и с силой вонзит ему в анус.
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