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Хирн анонсировал бой Хэйни - Кэмпбелл

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Промоутер намерен организовать их бой ближе к осени.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн анонсировал поединок в легком весе между Девином Хэйни и Люком Кэмпбеллом.

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“В идеале у меня есть желание организовать бой Девин Хэйни - Райан Гарсия. Считаю, что это будет драка монстров. Но это может занять много времени. Поэтому, если мы сможем устроить бой Кэмпбелл - Хэйни, это будет отлично.

На самом деле есть небольшой беспорядок. Люку приказали драться с Фортуной за временны титул чемпиона мира, но из-за пандемии Хэйни вернулся и готов драться.

Я считаю нужным, чтобы они дрались друг с другом. Кажется, что Кэмпбелл и Хэйни не против. Это бой, который я постараюсь организовать в августе или сентябре“, - приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее сообщалось, что бой Уайт - Поветкин официально отменили.

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Теги: Эдди Хирн. Девин Хэйни, Люк Кэмпбелл, бокс
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