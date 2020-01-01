Фьюри отказался драться при пустых трибунах

"Цыганский король" не может мотивировать себя на бой без зрителей.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что не будет драться без болельщиков.

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“Я не могу боксировать без болельщиков, я не могу мотивировать себя на это. Так не работает. Это будет обычный спарринг в зале, а не крупное событие. Нельзя провести бой за титул чемпиона мира без зрителей. И это не из-за денег. Я за свою жизнь уже достаточно заработал.

Но это мое личное мнение. Если я получу предложение боксировать без зрителей, я не буду этого делать“, - приводит слова Фьюри BoxingScene со ссылкой на IFL TV.

Ранее Фьюри заявил, что намерен заключить крупнейшую сделку в истории бокса.