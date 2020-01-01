Стало известно, когда Ломаченко вернется в США
От украинца зависит организация поединка с Лопесом.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда стоит ожидать возвращения Василия Ломаченко в США.
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Как утверждает ESPN, промоутер рассчитывать, что украинец прибудет в страну в июне, чтобы подготовиться к бою против Теофимо Лопеса.
Напомним, что поединок Ломаченко и Лопеса планируют организовать в сентябре, ведь представители боксеров рассчитывают, что к тому моменту в США хоть и с ограничением, но начнут допускать зрителей на бой.
Отметим, что окончательная дата поединка зависит от приезда Василия в страну.
Ранее сообщалось, что бой Усик - Чисора может состояться за пределами США.
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