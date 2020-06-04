WBC прислал подарок украинскому Залу славы
Украинский Зал славы бокса был открыт в 2018 году во время конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).
Как сообщает пресс-служба украинского Зала славы, WBC прислал памятный подарок в знак уважения и признания.
"WBC и 166 стран-партнеров утверждают, что Зал славы украинского бокса - член Всемирной Боксерской Школы WBC", - гласит запись в Instagram.
@wbcboxing на знак поваги і визнання надіслали Залу Слави Українського Боксу пам'ятний подарунок: "Всесвітня Боксерська Рада та 166 країн партнерів затверджують, що Зала Слави Українського Боксу є членом Всесвітньої Боксерської Школи WBC" Нагадуємо, що відкриття Зали Слави відбулося у 2018 році , під час проведення конгресу WBC. #ukrainianboxinghalloffame #boxingukraine #museumboxing #музейбокса #wbc #wbcboxing #boxinghistory #ukrainianboxing #боксукраины #боксукраина
Ранее сообщалось, что тренера Кличко включат в Зал славы Ассоцации боксеров США.
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