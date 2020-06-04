WBC прислал подарок украинскому Залу славы

Всемирный боксерский совет признал Зал славы украинского бокса.

Украинский Зал славы бокса был открыт в 2018 году во время конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщает пресс-служба украинского Зала славы, WBC прислал памятный подарок в знак уважения и признания.

"WBC и 166 стран-партнеров утверждают, что Зал славы украинского бокса - член Всемирной Боксерской Школы WBC", - гласит запись в Instagram.

Ранее сообщалось, что тренера Кличко включат в Зал славы Ассоцации боксеров США.